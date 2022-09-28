Фейк: на избирательных участках референдумов вбрасывали пустые бюллетени | 360°

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Фейк: на избирательных участках референдумов вбрасывали пустые бюллетени

Сообщения о пустых бюллетенях на избирательных участках референдумов назвали фейком

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В Сети распространяют фейковые сообщения о том, что в последний день референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях вбрасывались пустые бюллетени. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Украинские Telegram-каналы сообщили, что на избирательных участках референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях за воссоединение с Россией якобы вбрасывали пустые бюллетени. Пост сопровождается фотографиями, на которых показан процесс подсчета голосов.

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Правда

На самом деле все документы заполнены, однако из-за низкого качества снимков разглядеть это невозможно. По сравнению с жирным шрифтом и окантовками текста на бюллетенях тонкие линии, написанные шариковой ручкой, становятся плохо различимы. Также нельзя исключать, что некоторые фото отретушировали, убрав отметки проголосовавших людей.

Между тем на оригинальных видео с подсчетом голосов видно, что бланки заполнены согласно регламенту и имеют соответствующие отметки на полях. Если в урне и были незаполненные бюллетени, их признали недействительными. Такие документы считают отдельно, на результаты они не влияют.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Донбасс

Референдумы о присоединении к России

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