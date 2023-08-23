Эксклюзив 23 августа 2023, 18:48 Фейк: пруд в Коломне позеленел из-за сброса химикатов Сообщения о сбросе химикатов в пруд в Коломне оказались недостоверными Соцсети

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В Сети появились сообщения о том, что пруд в Коломне позеленел якобы из-за сброса в водоем неизвестного вещества. «360» проверил эти данные.

Фейк

Подписчики в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали в группах Коломны снимки одного из прудов с ярко-зеленой водой. Комментаторы сообщили, что поверхность водоема покрыта пленкой и по ней плавают утки. Пользователи выразили уверенность в том, что в пруд слили «какую-то гадость», поэтому вода приобрела неестественный оттенок.

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Правда

Оказалось, что в городском пруду зацвела вода. Это характерное явление наблюдается в конце лета и возникает при определенных условиях.

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии начинают размножаться с огромной скоростью при обилии солнца. Водоемы могут полностью покрываться зеленой пленкой, при этом в них нарушается обмен кислородом и фотосинтез. В результате может произойти мор фауны.

Так что информация о том, что в Коломне в пруд слили химикаты и вода в нем приобрела неестественный оттенок, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.