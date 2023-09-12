12 сентября 2023, 11:12
Фейк: проукраинская хакерская группировка получила доступ к клиентской базе «Ростелекома»
«Ростелеком» опроверг данные о получении хакерами доступа к своей базе
Несколько Telegram-каналов начали распространять вброс о том, что проукраинская хакерская группировка якобы получила доступ к клиентской базе «Ростелекома». В российской компании уже опровергли эту недостоверную информацию.
Фейк
Проукраинская хакерская группировка Hdr0 получила доступ к клиентской базе «Ростелекома». Такие данные опубликовали в Telegram самой группировки киберпреступников, а также в еще одном канале Master Email Marketing.
Реклама
Правда
В пресс-службе «Ростелекома» опровергли утечку данных из своей клиентской базы.
«Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы „Ростелекома“ не зафиксировано. Указанный в сообщении хакерской группировки сайт не является официальным интернет-ресурсом компании и не связан с ее инфраструктурой», — заявили представители компании в комментарии ТАСС.
В «Ростелекоме» отметили, что предварительный анализ информации, которую выложили злоумышленники, показал, что большая часть полей базы была не заполнена или заполнена некорректно. Кроме того, в публичный доступ попали устаревшие данные.
«Список не содержит чувствительных персональных данных. Всем дилерам компании направлено предупреждение о необходимости четко соблюдать законодательство по защите персональных данных», — подчеркнули в «Ростелекоме».
Таким образом, информация о том, что проукраинская хакерская группировка Hdr0 получила доступ к клиентской базе «Ростелекома», недостоверна.
В компании разъяснили, что опубликованные сведения не имеют отношения к существующим официальным интернет-ресурсам «Ростелекома» и не связаны с его инфраструктурой.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
Хакеры
Украина
Реклама
Реклама