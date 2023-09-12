Общество 12 сентября 2023, 11:12 Фейк: проукраинская хакерская группировка получила доступ к клиентской базе «Ростелекома» «Ростелеком» опроверг данные о получении хакерами доступа к своей базе РИА «Новости»

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Несколько Telegram-каналов начали распространять вброс о том, что проукраинская хакерская группировка якобы получила доступ к клиентской базе «Ростелекома». В российской компании уже опровергли эту недостоверную информацию.

Фейк

Проукраинская хакерская группировка Hdr0 получила доступ к клиентской базе «Ростелекома». Такие данные опубликовали в Telegram самой группировки киберпреступников, а также в еще одном канале Master Email Marketing.

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Правда

В пресс-службе «Ростелекома» опровергли утечку данных из своей клиентской базы.

«Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы „Ростелекома“ не зафиксировано. Указанный в сообщении хакерской группировки сайт не является официальным интернет-ресурсом компании и не связан с ее инфраструктурой», — заявили представители компании в комментарии ТАСС.

В «Ростелекоме» отметили, что предварительный анализ информации, которую выложили злоумышленники, показал, что большая часть полей базы была не заполнена или заполнена некорректно. Кроме того, в публичный доступ попали устаревшие данные.

«Список не содержит чувствительных персональных данных. Всем дилерам компании направлено предупреждение о необходимости четко соблюдать законодательство по защите персональных данных», — подчеркнули в «Ростелекоме».

Таким образом, информация о том, что проукраинская хакерская группировка Hdr0 получила доступ к клиентской базе «Ростелекома», недостоверна.

В компании разъяснили, что опубликованные сведения не имеют отношения к существующим официальным интернет-ресурсам «Ростелекома» и не связаны с его инфраструктурой.

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