Общество 24 июля 2023, 19:20 Фейк: прототипами миньонов в «Гадком я» были замученные нацистами еврейские дети Print Screen kinopoisk.ru

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В Сети появилась информация, что прототипами миньонов из мультфильмов «Гадкий Я» были еврейские дети, замученные нацистами во время Второй мировой войны. На деле все оказалось иначе. В ситуации разобрался «360».

Фейк

Пост с фото, на котором значится надпись «Факт № 88 Миньоны были срисованы с замученных фашистами еврейских детей», появился в соцсети «ВКонтакте». Там же был опубликован черно-белый снимок с группой людей, на головах которых были шлемы до плеч, закрывающие голову, с одним окошком для обзора.

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Слева от группы людей стоит человек, который выглядит выше остальных, в связи с чем создается ощущение, что рядом с ним дети. Рядом был прикреплен кадры из мультфильма с миньонами.

Правда

На самом деле, фото было сделано в Англии в 1908 году. На нем изображены члены экипажа подводной лодки HMS С7 в костюмах для спасения с борта терпящей бедствие субмарины. Такие костюмы были разработаны в 1908 году и назывались «Спасательное устройство Холла-Риза».

В 1907 году два британских военно-морских офицера, капитан, а впоследствии адмирал, Сидней Стюарт Холл, и флотский хирург Освальд Рис, доктор медицины, в сотрудничестве с Робертом Дэвисом решили создать работоспособный спасательный аппарат. Итогом и стало изобретение спасательного устройства Холла-Риза. Его запатентовали в августе 1908 года, а к июню 1910 оснастили аппаратами Холла-Риза все 47 британских подводных лодок.

Что же касается иллюзии, что на фото изображены дети, то она возникает из-за того, что крайний левый человек на фото стоит на возвышении, и таким образом, вопреки законам перспективы, кажется более высоким и габаритным, чем остальной экипаж.

Информация о том, что прообразом миньонов стали замученные во время войны фашистами еврейские дети, является фейком. Фото подводников в спасательных устройствах было сделано более чем за 30 лет до Второй мировой войны.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.