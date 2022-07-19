Фейк: приют для животных в Анапе обвинили в жестоком обращении с собаками

В социальных сетях распространилось видео, снятое якобы в приюте для животных «Добрый мир» в Анапе. Авторы роликов заявили, что владельцы питомника кормят собак гнилым мясом, проводят операции без анестезии, а также жестоко обращаются с ними. «360» узнал, кто стоит за необоснованными обвинениями владельцев приюта, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

Ролик со странными кадрами якобы из приюта для животных «Добрый мир» появился в Telegram-канале «Анапа l Подслушано в Анапе». Из опубликованного видео непонятно, где именно проходила съемка.

Большая часть снята крупным планом, который перекрывают титры с обвинениями владельцев приюта. Когда и где сняты эти помещения и животные — установить невозможно.

Правда

Администрация приюта заявила, что видео сняли бывшие работники, уволенные за плохую работу и постоянное пьянство. Так они решили отомстить, выдумав проблемы, которых в «Добром мире» никогда не было.

Руководство приюта решило, что выяснять отношения в социальных сетях не намерено, и подало заявление в прокуратуру. О том, что у содержащихся в приюте собак нет никаких проблем, свидетельствуют и репортажи журналистов.

Источник фото: RuTube

В этом году «Добрый мир» выиграл конкурс президентских грантов и получил два с половиной миллиона рублей. Все средства администрация намерена потратить на закупку кормов и строительные материалы для новых вольеров для питомцев.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.