Общество 08 сентября 2023, 12:56 Фейк: преступники под видом избирательной комиссии грабят пенсионеров в ДНР Информация о грабителях под видом избирательной комиссии в ДНР не подтвердилась Unsplash

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В соцсетях распространилась информация о том, что в Донецкой Народной Республике орудует банда преступников. Под видом членов избирательной комиссии они грабят пенсионеров и инвалидов. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

Фейк

В отдельных чатах и Telegram-каналах появилась ориентировка якобы от управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР. В ней сказано, что в республике под видом избирательной комиссии орудует банда, которая грабит инвалидов и пенсионеров.

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По информации источника, известно уже о двух подобных случаях. В ориентировке, которая якобы дана от имени УБОП МВД по ДНР, говорится также, что в банду входят мужчины и женщины. Они вооружены огнестрельным и холодным оружием, имеют удостоверения членов избирательных комиссий и урны для голосования.

Правда

В МВД по Донецкой Народной Республике опровергли информацию о грабежах во время голосования на дому.

В ведомстве отметили, что ориентировка, размещенная якобы от имени одного из подразделений МВД, не соответствует действительности. В полиции призвали не доверять анонимным сообщениям в социальных сетях, которые распространяются для дискредитации правоохранительных органов и создания паники.

Еще одна цель распространения сообщений о нападениях при голосовании на дому — снижение явки на выборах в новых регионах за счет маломобильных граждан и пенсионеров.

Таким образом, информация о том, что в ДНР под видом выездной избирательной комиссии орудует банда преступников, совершающая нападения на инвалидов и пенсионеров, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.