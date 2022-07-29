Фейк: правительство выплатит каждому россиянину по тысяче рублей ко дню рождения

В соцсетях распространилось сообщение о том, что правительство России начнет перечислять каждому россиянину по тысяче рублей ко дню его рождения. «360» выяснил, что информация недостоверна.

Фейк

В сообщении сказано, что уже с 1 августа государство якобы будет дарить всем россиянам независимо от их возраста по тысяче рублей в день рождения. Отмечается, что новая мера соцподдержки будет осуществляться автоматически через «Госуслуги». Никакие бумаги оформлять не придется — для получения средств потребуется указать на портале только реквизиты своей карты «Мир».

Правда

Впервые эта информация появилась на сайте ИА «Панорама», которое является сатирическим изданием. В подписи к новости указано, что «Все тексты на сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

То есть это не более чем шутка.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.