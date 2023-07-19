Общество 19 июля 2023, 13:12 Фейк: пострадавшим от пожара жителям Кургана привезли просроченную колбасу в качестве гумпомощи Мэрия Кургана опровергла выдачу просроченной колбасы пострадавшим от пожара горожанам РИА «Новости»

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Сообщение, что пострадавшие от пожара жители микрорайона Смолино в Кургане якобы получили просроченную колбасу в качестве гуманитарной помощи, оказалось недостоверным. Мэрия города опровергла эту информацию.

Фейк

Публикация о просроченных продуктах появилась во «ВКонтакте» в паблике «Инцидент | Курган». В посте указали, что пострадавшим от пожара людям будто бы привезли тухлую колбасу и копченое мясо. Автор публикации проиллюстрировал ее фотографиями коробок с докторской колбасой, на которой видна плесень.

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Правда

Мэрия Кургана сообщила, что жителям микрорайона Смолино не выдавали колбасные изделия, поскольку срок годности этих продуктов ограничен.

«В продуктовых наборах, которые ранее выдавались администрацией города в качестве гуманитарной помощи погорельцам, были предусмотрены только продукты с длительным сроком хранения», — привело заявление городских властей издание «Область 45».

Пострадавшие от пожара получили в помощь крупы, консервы, подсолнечное масло и другие продукты, которые можно хранить долго. Мэрия Кургана добавила, что по кадрам с тухлой колбасой в соцсетях невозможно определить, где и когда их сняли.

Таким образом, информация, что пострадавшим от пожара жителям микрорайона Смолино привезли в качестве гуманитарной помощи просроченную колбасу, недостоверна. Власти Кургана заявили, что в качестве помощи выдавались только продукты с длительным сроком хранения.

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