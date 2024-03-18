Общество 18 марта 2024, 19:51 Фейк: посетителям ТЦ в Волгодонске раздавали отравленные конфеты Информацию о раздаче отравленных конфет в волгодонском ТЦ опровергли Pxhere

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В Сети появилась информация о том, что в одном из торговых центров Волгодонска в Ростовской области неизвестные раздавали посетителям отравленные конфеты. Она оказалась недостоверной.

Фейк

Пост с предупреждением о раздаче ядовитого лакомства разместили в социальной сети «ВКонтакте». В публикации привели подробности о том, что в конфетах якобы обнаружили следы от инъекций отравляющих веществ. Первоочередной целью злоумышленников назвали детей.

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Правда

На самом деле никаких людей, раздававших отравленные конфеты, в торговом центре не было, сообщил представитель ГУ МВД по Ростовской области. Сообщение о ядовитом десерте действительно поступило в полицию. Однако правоохранители при выезде на место не подтвердили эту информацию.

В Ростовской области ранее ходили слухи об отравленных конфетах. Например, в сентябре-октябре 2022 года в регионе распустили «страшилки» о разбросанных во дворах и на детских площадках ядовитых сладостях.

Таким образом, информация об отравленных конфетах в Волгодонске оказалась недостоверной.

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