Общество 15 февраля 2024, 17:56 Фейк: поезд застрял в сугробе на путях в Подмосковье Информацию о застрявшем на путях поезде на станции Кусково опровергли РИА «Новости»

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В мессенджерах и социальных сетях завирусилась информация о поезде, который якобы застрял в снегу на станции Кусково в Московской области. Однако она оказалась фейком.

Фейк

В Telegram-канале Baza разместили пост, что из-за сильного снегопада на станции Кусково в Московской области поезд не смог продолжать движение и «сел на пузо». В связи с ситуацией другие электрички якобы начали ходить с опозданием. Авторы сделали вывод, что пути плохо очищают, так как в регионе не хватает снегоуборочных поездов.

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Правда

Пресс-служба Московской железной дороги опровергла эти сведения. В МЖД уточнили, что появившийся в Сети поезд дальнего следования находился без пассажиров, утром он прибыл на запасные пути. На не осуществляется движение поездов и происходит экипировка вагонов.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в рамках борьбы с последствиями снегопада на всем станциях МЖД своевременно проводят уборку инфраструктуры от снега. Для этих целей в Москве и Московской области задействовали 70 единиц спецтехники. Кроме того, на расчистку путей и стрелочных переводов на станциях привлекли более двух тысяч человек.

Таким образом, информация о застрявшем на путях на стации Кусково в Московской области из-за сильного снегопада поезде является недостоверной. МЖД заявляло, что электрички ходят в штатном режиме. На появившихся в Сети публикациях изображен поезд, который прибыл утром на запасные пути, где происходит экипировка вагонов и не осуществляется движение поездов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.