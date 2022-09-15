Фейк: почти 46% российских школьников заявили о готовности уехать из России | 360°

Общество 15 сентября 2022, 17:50 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: почти 46% российских школьников заявили о готовности уехать из России Институт изучения детства РАО опроверг данные об опросе про школьников и эмиграцию РИА «Новости»

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Газета «Ведомости» опубликовала данные опроса, согласно которому якобы 46% школьников заявили о готовности уехать из России. Издание уточнило, что исследование проводила Российская академия образования (РАО). Однако Институт изучения детства, семьи и воспитания, которому приписали проведение этого опроса, данные газеты опроверг.

Фейк

Информацию об опросе среди школьников опубликовала газета «Ведомости». Эти данные распространил и ряд других изданий. Согласно результатам исследования, среди российских учеников средней и старшей школы считают себя патриотами 68% респондентов, но 46% из них заявили о готовности эмигрировать. Авторы материала указали на то, что опрос провел Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

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Статья вышла в платном разделе «Ведомостей». Причем в заголовок вынесли информацию о росте патриотизма в России.

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Правда

Оказалось, что данная информация не соответствует действительности и является фейком. С опровержением выступил Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, которому СМИ приписали проведение исследования на тему ценностных ориентиров молодежи.

«Сегодня рядом СМИ была распространена информация об эмиграционных ожиданиях школьников со ссылкой на фейковое исследование ценностных ориентиров молодежи, которое якобы провел Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. Эта информация не соответствует действительности и является фейком», — заявила директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

Таким образом, информация о том, что 46% школьников готовы уехать из России, оказалась фейком. В действительности таких результатов исследования не существует.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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