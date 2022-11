Общество 28 ноября 2022, 21:02 Фейк: писатель Джордж Оруэлл произнес слова об «экстремизме» во времена всеобщей лжи Цитату «писателя Оруэлла» об экстремизме во времена всеобщей лжи признали фейком Michael Dziedzic/Unsplash / Unsplash

Читать 360tv в

В Сети распространили информацию о том, что фраза «Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм» якобы принадлежит британскому писателю Джорджу Оруэллу. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что это неправда.

Фейк

Пользователь «ВКонтакте» из Сыктывкара Иван Иванов опубликовал цитату на своей странице 25 ноября. По мнению молодого человека, ее произнес британский писатель и журналист Джордж Оруэлл. Это не первый случай, когда ему приписывают авторство. Распространители фейка часто заявляли, что цитата об озвучивании правды «во времена всеобщей лжи» якобы появилась в романе-антиутопии Оруэлла «1984».

Реклама

Правда

Исследователи портала, развенчивающего мифы о происхождении цитат, попытались установить авторство высказывания. Они выяснили, что существует несколько версий этой цитаты на английском языке, но ни одна из них не встречается в произведениях Джорджа Оруэлла.

Реклама

Подтвердил этот факт исследователь творчества писателя Дориан Лински. В своем Twitter он написал, что не обнаружил эту фразу в произведениях Оруэлла. Зато выяснил, что цитата впервые появилась в 1982 году в эпиграфе книги Partners in Ecocide: Australia’s Complicity in the Uranium Cartel Вентурино Джорджо Вентурино. Фразу ошибочно приписали британскому писателю, после чего этот фейк получил дальнейшее распространение.

Исходя из приведенных фактов, можно прийти к выводу, что пользователей Сети ввели в заблуждение, приписывая Оруэллу чужое высказывание.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.