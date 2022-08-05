Фейк: патрульный корабль «Василий Быков» загорелся рядом с Севастополем

В украинских пабликах начали распространять сообщения о том, что в Черном море, рядом с Севастополем, якобы произошло задымление на российском патрульном корабле «Василий Быков». «360» выяснил, что за кадры мнимого пожара выдают снимки отработки дымовой завесы.

Фейк

Вброс о пожаре на борту «Василия Быкова» появился в одном из украинских пабликов. Авторы сообщения утверждали, что корабль задымился в акватории Черного моря, недалеко от Севастополя. По их словам, судно сначала выпустило дымовые приманки, а затем его окутали клубы черного дыма.

Задымление зафиксировал военно-морской эксперт HI Sutton из проекта OSINT. Он предсказуемо заявил, что корабль якобы подбили. В качестве доказательства к сообщению прикрепили скриншоты из видео низкого качества, на которых можно с трудом разобрать очертания объекта, похожего на корабль, и задымление.

Правда

При проверке оказалось, что авторы поста использовали компиляцию недостоверной информации, которая должна была привести читателя к ложным выводам. Авторы поста в украинском паблике продублировали скриншоты из Twitter военно-морского эксперта HI Sutton. Он сделал их из нескольких видео.

Там же были снимки очевидцев, находившихся на пляже «Аквамарин» в Севастополе. Они засняли кадры отработки дымовой завесы, которую используют для маскировки корабля. Это частая процедура во время военно-морских учений. Еще одно видео, которое использовали авторы фейка, также демонстрирует учения по маскировке. Его сняли неизвестные пользователи с борта лодки.

Официальных комментариев по поводу учений на корабле на момент публикации сделано не было.

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