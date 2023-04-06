Общество 06 апреля 2023, 16:42 Фейк: парк «Сокольники» могут закрыть для прогулок с собаками В парке «Сокольники» опровергли фейки о том, что запретят выгул собак Отдыхающие в парке «Сокольники» в Москве / РИА «Новости»

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В СМИ появились фейки о том, что московский парк «Сокольники» могут закрыть для прогулок с собаками. «360» выяснил подробности.

Фейк

В парке «Сокольники» в Москве могут ввести ограничения на выгул собак, вплоть до полного запрета, заявили СМИ. Причиной слухов стало видео со встречи депутатов района с жителями, где один из них пожаловался, что хозяева не убирают экскременты за питомцами.

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Директор парка сообщил, что если соберется достаточно подписей жителей, выгул собак в «Сокольниках» запретят, говорится в статье.

Правда

В пресс-службе парка опровергли информацию о том, что могут запретить выгул собак на территории. В администрации также отметили, что не знают о жалобах жителей и не планируют собирать их подписи.

На территории парка — 27 дог-боксов, а пакет для экскрементов можно спросить у охранников. К тому же на информационных ресурсах «Сокольников» размещены правила выгула собак.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.