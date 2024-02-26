Общество 26 февраля 2024, 12:36 Фейк: отзыв лицензии Qiwi банка повлечет последствия для всей страны Слухи о тяжести последствий после отзыва лицензии Qiwi банка опровергли РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах начала появляться информация о якобы тяжелых экономических последствиях для России из-за отзыва лицензии Qiwi банка. Однако она оказалась неправдоподобной.

Фейк

В некоторых оппозиционных Telegram-каналах начали появляться сведения, что решение Центрального банка России об отзыве лицензирования Qiwi банка повлечет за собой тяжелые последствия для всей экономической системы страны, в том числе для граждан при оплате в различных сервисах.

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Правда

В реальности отзыв лицензии у Qiwi банка стал очевиден задолго до нынешних событий. Центробанк неоднократно фиксировал нарушения федеральных законов и нормативных актов у данной финансовой организации. В регуляторе объясняли, что Qiwi банк не выполнил требований законодательства по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Кроме того, в этой финансовой организации проводили операции по расчетам между гражданами и теневым бизнесом. Например, переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.

В банковской системе страны Qiwi банк занимал 89-е место и не определял решающего значения для реального сектора экономики. В ЦБ подчеркивали, что прекращение деятельности Qiwi банк не повлияет на возможности физических и юридических лиц осуществлять платежи и проводить другие финансовые операции.

Таким образом, слухи о серьезных экономических последствиях для страны после отзыва лицензии Qiwi банка являются недостоверными. Ликвидация финансовой структуры оказалась неизбежна по сумме нарушений, которые длительное время фиксировали массовом масштабе.

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