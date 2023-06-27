Общество 27 июня 2023, 12:58 Фейк: отряды женщин в красных платьях проводят в Петербурге акции в поддержку властей РФ Данные о политических акциях женщин в красном в Петербурге оказались фейком ПРОЕКТ В КРАСНЫХ ПЛАТЬЯХ в городах РОССИИ / «ВКонтакте»

Читать 360tv в

В СМИ распространилась информация о том, что отряды женщин к красных платьях якобы проводят акции в Санкт-Петербурге в поддержку российских властей. «360» разобрался, так ли это.

Фейк

Новость о том, что в Петербурге организовали отряды женщин в красных платьях, которые проводят публичные акции в поддержку президента России Владимира Путина, появилась на портале Molva33. Якобы сотни ярко одетых женщин собрались у Медного всадника 25 июня, чтобы «проявить активную гражданскую позицию».

Правда

Подобные флешмобы уже проводились, причем у них уже достаточно продолжительная история и широкая география. Например, 19 июня акцию «Шествие в красных платьях» устроили в Красноярске и Сочи, летом прошлого года — на Алтае, в Красноярске, Кызыле и других городах. Движение существует с 2018 года, автор и организатор проекта — Элеонора Шипулина. Присоединится могут все желающие. Главное условие — наличие красного платья и обуви на каблуках. В июле шествия устроят в Москве, Пскове, Великом Новгороде, Новосибирске, Уфе, в августе — в Барнауле, Екатеринбурге, Кызыле, Прокопьевске.

Никакой политической подоплеки у акции нет. По словам организаторов, проект призван исключительно поддержать женскую уверенность и вернуть женщинам любовь к себе. Лозунги в поддержку властей не выдвигаются.

Таким образом, акцию в красных платьях не организовывали специально для поддержки Владимира Путина в Петербурге. Федеральные СМИ осветили это событие потому, что в этот раз оно прошло на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнер». Общество в стране было взбудоражено, и женская организация не смогла пройти мимо, не выразив отношения к происходящему. Злые языки связали благие намерения с пропагандой.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.