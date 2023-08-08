08 августа 2023, 16:05
Фейк: опасный паразит может поселиться в организме человека
Видео с паразитом, который якобы очень опасен, появилось в Сети. Пользователей интернета пугали, что этот организм может жить прямо в человеке. «360» разбирался в истории.
Фейк
Ролик опубликовали в группе «Правдивые новости» в соцсети «ВКонтакте». Однако сейчас запись уже удалили. Изначально в материале утверждалось, что паразит может нанести непоправимый вред здоровью человека.
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Правда
На видео можно было увидеть красное существо, которое выбрасывало белые щупальца. Они прилипали к руке. Речь на самом деле идет о Немертине-горгонавте (Gorgonorhynchus repens). Это первичноротое животное, ленточный червь, который живет на мелководье — на дне Тихого океана.
Немертина-горгонавт является хищницей, она при помощи своего белого ветвистого хоботка охотится на других обитателей морского дня. Свое название получила в честь мифического персонажа — Медузы Горгоны. Данный вид немертин может вырастать до пяти сантиметров.
Эти черви не могут жить в человеческом теле, поскольку обитают только в морской среде. Следовательно утверждение о том, что немертины-горгонавты могут паразитировать в человеческом теле — неверно. Появившееся в Сети сообщение об этом было фейком.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
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