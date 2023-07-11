Общество 11 июля 2023, 16:35 Фейк: ООН убьет миллионы людей при помощи устойчивых к лекарствам бактерий и вирусов РИА «Новости»

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ООН и крупнейшие фармацевтические компании якобы собрались убить миллионы людей. К 2050 году устойчивые к антибиотикам микроорганизмы погубят столько же людей, сколько и рак. Для этого они используют бактерии и вирусы, не реагирующие на лекарства. В ситуации разобрался «360».

Фейк

В социальных сетях появилась информация, что через 27 лет проблема резистентности бактерий к антибиотикам будет приводить к смерти 10 миллионов человек в год. Отмечается, что это больше, чем смертность от онкологических заболеваний. Также в постах говорится о некой Анне Флек из Statista, которая заявляет, что от устойчивости микроорганизмов к лекарствам ежегодно умирают около 1,27 миллиона человек.

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В некоторых постах в повышении резистентности бактерий винят пищевую промышленность и аграриев, которые широко используют антибиотики при выращивании скота и растений. А другие заявляют, что вина лежит на Бигфарме, в интересах которой прибыль, а не здоровье людей. Посты намекают на то, что самой ООН выгодна эта ситуация и она ею управляет.

Правда

Проблема резистентности бактерий обсуждается уже не первый год. Считается, что она может перерасти в катастрофу, когда некоторые опасные бактерии разовьют 100%-ную устойчивость к существующим антибиотикам. Тысячи специалистов и ученых занимаются проблемой резистентности, и ООН заинтересована в том, чтобы избавить человечество от этой угрозы.

Межведомственная координационная группа по борьбе с антимикробной резистентностью еще в 2019 году выпускала доклад по проблеме устойчивости бактерий к антибиотикам. В этом докладе говорилось о масштабах тех мер, которые необходимо принять для того, чтобы остановить распространение этого явления. Эксперты даже призывали медиков ответственно подходить к назначению противомикробных препаратов для лечения людей и животных, а также отказаться от их применения в качестве стимуляторов роста в сельском хозяйстве.

Межведомственную координационную группу по борьбе с антимикробной резистентностью создали в 2017 году при поддержке Секретариата ООН. В нее входят представители ФАО, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации по охране здоровья животных.

Таким образом, информация о том, что ООН и Бигфарма виноваты в росте резистентности бактерий является недостоверной. ООН призывает ответственно назначать и принимать выписанные антибиотики. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций призывает не использовать антибиотики в качестве стимулятор роста животных и растений.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.