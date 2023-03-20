Общество 20 марта 2023, 18:39 Фейк: около школы в Калужской области обнаружили мини-бомбу, замаскированную под банкноту Unsplash

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Пользователи Сети распространяют недостоверную информацию о замаскированном взрывном устройстве, обнаруженном в одном из российских регионов. «360» выяснил подробности.

Фейк

Во «ВКонтакте» появился пост о том, что около школы № 1 в Балабаново Калужской области нашли небольшое самодельное взрывное устройство, замаскированное под лежащую на земле банкноту в 50 рублей.

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В посте, который представляет собой скриншот из мессенджера с фото, присутствует просьба о том, чтобы эту информацию распространили в родительских чатах Балабанова.

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Правда

Этот фейк подхватили СМИ. Между тем в отделении МВД по Боровскому району Калужской области, в ведении которого находится город Балабаново, заявили, что информация о взрывных устройствах в купюрах — фейк.

Полиция провела проверку, по итогу которой ничего подозрительного не обнаружила.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.