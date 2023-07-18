Общество 18 июля 2023, 17:12 Фейк: обезьяны поселились в лесу Ленобласти Снятое в Индии видео с обезьянами выдали за кадры из леса Ленобласти Unsplash

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Пользователи социальных сетей опубликовали видео с обезьянами и заявили, что сняли кадры с экзотическими животными около поселка Горьковское в Выборгском районе Ленинградской области. Это оказался всего лишь розыгрыш, который растиражировали СМИ.

Фейк

Обезьяны якобы поселились в лесу, расположенном около поселка Горьковское в Выборгском районе Ленинградской области

Правда

Автором видео оказался пользователь с ником Nina Bougie. Она призналась, что сняла видео в Индии и опубликовала, чтобы разыграть своего друга. Несмотря на то, что окружающая обезьян обстановка похожа на российский лес, расположен он на другом конце континента.

Таким образом, информация о том, что обезьяны поселились в лесу около поселка Горьковское в Ленинградской области недостоверна. В реальности видео сняли в Индии, а автор ролика устроила розыгрыш.

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