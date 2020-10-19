Фейк об усыпляющих масках раскрыли в России
В частности, подобные сообщения стали получить кубанцы.
«Эта информация не соответствует действительности. Это сообщение распространялось и в других регионах — не только у нас. Заявлений по данным поводам не поступало», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МВД.
Эти сообщения опровергли и их коллеги из Иркутской области. Там уточнили, что в публикациях не указан источник информации. Не уточняется, о каких населенных пунктах идет речь, зато есть просьба распространить сообщение. По словам сотрудников ведомства, цель таких постов — сеять панику. Об этом написал kp.ru.
Не верить фейку также попросили полицейские Ставрополья, Удмуртии, Новосибирска, Ярославля, Ижевска, Армавира, Приангарья, Тверской области и Среднего Урала.
В МВД напомнили, что за распространение недостоверных данных в Сети и СМИ грозит административная ответственность. Нарушителей ждет штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.