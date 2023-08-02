Общество 02 августа 2023, 15:20 Фейк об ударе Украины по военным складам в Крыму опубликовали в Сети Уничтожение беспилотника ВСУ в Крыму попытались выдать за удар Украины по военным складам РИА «Новости»

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В Telegram появился вброс о том, что Украина якобы нанесла удар по военным складам, расположенным на территории Крыма. Сообщение проиллюстрировали несколькими фото и видео. В действительности никакой атаки по складам не было. Речь идет о сбитом беспилотнике, который подавили средства РЭБ.

Фейк

Информация о якобы ударе ВСУ по военным складам в Крыму появилась в одном из Telegram-каналов. Описание фото- и видеоконтента при этом имеет антироссийский характер.

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Правда

В действительности задымление на кадрах, которые опубликовали в Сети, произошло в результате падения беспилотника. Его заглушили средства радиоэлектронной борьбы. БПЛА рухнул в поле в районе горы Кара-Коба.

В результате воспламенилась сухая трава и кустарники. Это возгорание и попытались выдать за пожар на военных складах.

Случившееся прокомментировал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, побывав на месте падения беспилотника.

«Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле. Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили», — подчеркнул он.

Развожаев призвал всех жителей Севастополя доверять только официальной информации и отписаться от пабликов, главная цель которых — «хайповать и будоражить людей».

Таким образом, информация о том, что Украина нанесла удар по военным складам в Крыму, недостоверна. В действительности возгорание и задымление произошли в результате уничтожения беспилотника средствами РЭБ.

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