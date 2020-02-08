Фейк о взрыве атомного реактора в Дмитровграде разошелся по соцсетям. Так зарабатывают на страхах россиян

В мессенджерах и соцсетях разошлось видео и сообщение о якобы взрыве на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Губернатор Морозов успокоил всех: видео — плохо состряпанный фейк. На нем прошлогодний пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. В НИИАР все в норме.

«Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике. Ситуация в НИИАР штатная. В Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке — в норме», — написал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что поручил руководству НИИАР организовать трансляцию показаний дозиметров с промплощадки в онлайн-режиме. Морозов пообещал горожанам, что скоро каждый сможет ознакомится с этими показателями на городских порталах. В качестве железного доказательства лживости сообщения о взрыве он заявил, что «сам живет здесь с семьей и детьми». Если бы что-то случилось, то все бы об этом знали. Морозов уже обратился в полицию с требованием найти и наказать провокаторов. В НИИАР его решение поддержали.

Морозов попросил всех остановить распространение фейка, прекратить рассылать его близкими не репостить в соцсетях, так как можно «не желая ничего плохого, оказаться соучастниками преступления».

Информацию об аварии в НИАР ранее также подхватили некоторые СМИ.