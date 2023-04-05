Общество 05 апреля 2023, 15:49 Фейк: появился новый способ заманивания жертв, в котором ребенка используют как приманку В Сети распространяют фейки о новом способе заманивания жертв при помощи ребенка Unsplash

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В Сети распространили фейки о «новом» способе заманивания жертв, в котором ребенка используют как приманку. «360» выяснил подробности.

Фейк

В «Одноклассниках» растиражировали сообщения о том, что девушкам и женщинам, идущим в одиночку по улице, при встрече с плачущим ребенком, у которого будет листок с адресом, не стоит отводить этого ребенка по указанному адресу.

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Авторы постов советуют сразу вести его в полицию, так как это новый способ преступников заманить жертву.

Правда

Подобные сообщения появляются в Сети с 2015 года, о них писали в различных городских СМИ. За все это время полиция не выявляла подобных случаев в действительности.

Один из настораживающих факторов — универсальность «предупреждения», в котором даже не сказано, о каком городе идет речь. Такой фейк встречается не только в России, но и в странах ближнего зарубежья: в Казахстане, Азербайджане, на Украине.

На самом деле, это калька с объявления-ужастика, которое распространялось в зарубежных соцсетях с начала 2000-х.

Тем не менее, если вы встретите потерявшегося ребенка на улице, его и правда лучше передать полиции для поиска родственников.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.