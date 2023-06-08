Общество 08 июня 2023, 15:19 Фейк: новость о пикете жителей появилась на сайте правительства Белгородской области Новость о пикете белгородцев распространили через поддельный сайт правительства региона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неизвестные создали фальшивый сайт правительства Белгородской области и опубликовали на нем новость о пикете местных жителей с критикой военного руководства России. Но создатели разместили сайт на другом домене. Между тем, скрины с фейковой страницы разошлись по Сети.

Фейк

Правительство Белгородской области на своем сайте опубликовала новость о пикете местных жителей, которые выступили с критикой военного руководства России после атаки украинских диверсантов. Скриншоты разошлись по социальным сетям и Telegram-каналам.

Правда

На опубликованных в Сети скриншотах виден адрес сайта, где опубликована информация. Его создатели разместили свою страницу на домене org. Настоящий сайт правительства Белгородской области находится на домене ru.

Кроме того, иллюстрацию к «новости» о пикете делали явно в другое время. Цветы на клумбе отличаются от тех, что растут сейчас. Кроме того, на фоне «пикетчиков» размещен другой рекламный баннер.

Информация о том, что правительство Белгородской области опубликовало на своем сайте новость о пикете жителей, не соответствует действительности. Это очередная попытка злоумышленников через подставной сайт ввести в заблуждение местных жителей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.