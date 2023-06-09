Общество 09 июня 2023, 20:00 Фейк: незнакомцы пишут детям в Оренбуржье, что их заберут в детдома Оренбургское Минобразования назвало фейком данные о рассылках про детдома Unsplash

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В Оренбургской области начали распространять фейковую информацию о рассылках детям сообщений от якобы сотрудников органов опеки, которые заявляют, что от них отказались родители. Данные уже опровергло Минобразования региона.

Фейк

Детям в Оренбургской области с неизвестных номеров пишут о том, что их забирают в детский дом. Такие данные распространяют в социальных сетях среди жителей региона.

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Авторы сообщений якобы представляются сотрудниками органов опеки региона и утверждают, что родители отказались от получателя сообщения, поэтому ему необходимо отправиться в детский дом.

Правда

Минобразования Оренбургской области в официальном Telegram-канале опровергло эти данные. В ведомстве подчеркнули, что информация, распространяемая через мессенджеры, фейковая и не соответствует действительности.

«Принятие решения об изъятии детей — это сложный процесс, крайняя мера и не предполагает информирования через мессенджеры. Просим сохранять спокойствие и передать сведения об авторе сообщений в правоохранительные органы», — призвали в министерстве.

Также в Минобразования напомнили, как важно объяснять детям, что такое фейки и информационные вбросы. Родителей попросили напомнить, почему не нужно ввязываться в диалог с незнакомцем, а следует сразу рассказать об этом родственникам или другому взрослому человеку, которому ребенок доверяет.

Таким образом, информация о том, что детей в Оренбуржье забирают в детдома после оповещения в мессенджере, недостоверна. Минобразования Оренбургской области официально подтвердило, что данные, распространяемые через мессенджеры, являются фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.