Фейк: неизвестный устроил поджог в военкомате в Тверской области

В соцсетях и ряде Тelegram-каналов начали распространять фейковое видео о якобы поджоге военкомата в Тверской области. В качестве подтверждения авторы вброса публикуют фото сгоревшей оконной рамы.

Фейк

Информация о пожаре в военкомате в Тверской области появилась в нескольких Telegram-каналах и местных пабликах в соцсетях. Публикацию сопровождают фотографией обгорелой оконной рамы. Утверждается, что это окно военкомата. Верить пользователям предлагают на слово.

Правда

В действительности вброс о пожаре не соответствует действительности. В сводках регионального МЧС возгорания по адресу, где находится военкомат, не фигурирует.

Кроме того, фото сгоревшей рамы непонятного здания появлялись в соцсетях еще в конце марта. Спустя четыре месяца несколько Telegram-каналов решили оживить старый фейк, используя снимок неясного авторства. Проверку, что за здание изображение на снимке, авторы проводить не стали.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.