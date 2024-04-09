Общество 09 апреля 2024, 19:47 Фейк: неизвестные взломали эфир телеканала «Россия 1» в Рязани Смонтированное видео выдали за взлом эфира телеканала «Россия 1» в Рязани РИА «Новости»

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В социальных сетях и Telegram-каналах распространили запись трансляции рязанского блока телеканала «Россия 1». Авторы утверждали, что эфир взломали и вместо программы «Местное время Вести-Рязань» зрителям показали ролик с угрозами со стороны ВСУ в адрес местных десантников. Но запись оказалась простым монтажом.

Фейк

Видеозапись с идущей по телевизору программой «Местное время Вести-Рязань» опубликовал местный новостной портал YA62.ru. Журналисты заявили, что ролик им прислала читательница.

В представленной записи видно, что эфир телеканала «Россия 1» прервался, вместо привычной студии на экране появились титры с угрозами в адрес рязанских военных.

Опубликованная видеозапись распространилась по социальным сетям и Telegram-каналам.

Правда

Журналисты портала YA62.ru выпустили опровержение собственной новости. Редакция сообщила, что источник в силовых ведомствах региона заявил, что никакого взлома эфира телеканала в Рязани не было. По словам собеседника, журналисты получили смонтированную запись, которую выдали за настоящий показ программы.

Информацию об отсутствии взлома эфира подтвердила телевизионная и радиовещательная компания «Ока», отвечающая за трансляцию. Руководство телекомпании не исключило, что обратится к правоохранителям, чтобы установить источник вброса.

Таким образом, информация о том, что трансляцию телеканала «Россия 1» в Рязани взломали во время передачи регионального блока ради показа угроз местным десантникам, недостоверна.

Отвечающая за трансляцию местная телерадиокомпания никакого внешнего вмешательства в эфир не зафиксировала. Опубликованные кадры с работающим телевизором оказались грубым монтажом.

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