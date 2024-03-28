Общество 28 марта 2024, 13:14 Фейк: неизвестные фотографировали подземные паркинги домов Новой Москвы для теракта Осмотр УК паркингов домов в Новой Москве приняли за подготовку к теракту РИА «Новости»

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Группу людей, осматривающих подземные паркинги многоэтажных домов в поселении Воскресенское на территории Новой Москвы, приняли за террористов. Но они оказались сотрудниками управляющей компании, которые проверяли влияние на здания идущей рядом стройки.

Фейк

В социальных сетях начали разгонять информацию, что неизвестные люди неславянской внешности начали обход домов в поселении Воскресенское Новомосковского административного округа.

В частности, они фотографировали камеры наблюдения и измеряли несущие колонны подземных паркингов. При этом экстренные службы и силовые ведомства никакого указания для проведения подобных работ не давали. В качестве доказательства авторы приложили видео.

Правда

В комментариях к одной из публикаций появился один из героев ролика, который представился Алексеем Матвеевым.

Он объяснил, что работает в управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс. Вместе с коллегами он проверял, как идущая рядом стройка влияет на уже построенные дома. Мужчина призвал не разводить панику и воздержаться от клеветы.

Заявление Матвеева подтвердила и сама управляющая компания, объяснив, что все проводимые работы по проверке согласованы. Опровержение опубликовали в паблике микрорайона Коммунарка во «ВКонтакте».

Таким образом, информация о том, что в московском поселении Воскресенское неизвестные люди устроили несанкционированную съемку помещений общего пользования жилых домов недостоверна. Это обследование здания в связи с проходящей неподалеку стройкой, согласованное с управляющей компанией.

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