Общество 12 апреля 2024, 17:13 Фейк: надпись «СССР» на шлеме Гагарина начали стирать на фотографиях Удаление надписи «СССР» на шлеме Гагарина опровергли РИА «Новости»

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Фанаты советского прошлого начали распространять в Сети информацию о том, что на фотографиях космонавта Юрия Гагарина стали стирать надпись «СССР». Однако эти данные не подтвердились.

Фейк

В Сети появилась информация, что на фотографиях специально стирают надпись «СССР» на шлеме космонавта Юрия Гагарина. С таким утверждением выступили конспирологи и фанаты советского прошлого.

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Правда

В действительности никто не затирает эту надпись на снимках. Большинство фотографий с Гагариным сделали до его первого полета. Тогда на гермошлеме не было надписи «СССР». Она появилась незадолго до посадки космонавта на борт космического корабля.

На официальном сайте музея-заповедника Ю. А. Гагарина детально описываются события того времени.

«В случае посадки корабля за пределами СССР надпись могла бы оказаться весьма полезной. В памяти была еще свежа история со сбитым над территорией СССР и попавшим в плен американским летчиком-шпионом Пауэрсом. Вдруг приземление космонавта произойдет в таком месте, где его примут за шпиона? Мгновенно нашлась краска, кисть, художник, и в течение нескольких минут на гермошлеме космонавта появилась соответствующая надпись. Поэтому нас не должно удивлять, что на исторических снимках и кадрах кинохроники, сделанных перед стартом, можно видеть Гагарина как в гермошлеме с надписью, так и без нее», — объяснили в музее.

Надпись «СССР» помогла Гагарину, приземлившемуся около села Узморье под Саратовом. Отличный русский язык и шлем убедили местных жителей, что перед ними советский космонавт.

Таким образом, информация о том, что надпись «СССР» со шлема Юрия Гагарина целенаправленно стирают на фотографиях и кадрах хроники, недостоверна. Летный костюм изначально не имел знаков, указывающих на принадлежность к Советскому Союзу, они появились позднее.

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