Фейк: на улицах Караганды появились флаги Украины

По Telegram-каналам распространяется видео, на котором показаны «украинские флаги» на улицах города Караганда в Казахстане. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В одном из проукраинских Telegram-каналов опубликовали видео, снятое в Караганде. По словам авторов поста, на улицах города появились украинские флаги. Они также утверждают, что «правительство в ускоренном темпе обрывает экономические связи» с Россией.

Правда

Флаги на видео не имеют отношения к Украине. На самом деле это украшения ко Дню шахтера, который в Караганде отметили 27–28 августа.

Государственный флаг Казахстана имеет аналогичную расцветку: желтое солнце с отходящими от него лучами на голубом фоне. Такие же оттенки использованы на гербе Караганды, а название города написано красными буквами.

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