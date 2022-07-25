Фейк: на сельхозполя России завезли «тонны мышей и крыс» для уничтожения урожая

В соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на сельхозполя России якобы завезли «тонны мышей и крыс», чтобы они уничтожили пшеницу и рожь. На опубликованном ролике полчища грызунов вроде бы бегают по полям. «360» разобрался, почему эта информация — очередной фейк.

Фейк

На видео — гора некоего сыпучего материала под открытым небом на подушке из сена. На самом деле это может быть как зерно, так и силос или другой материал. Похожее сообщение с примерно таким же текстом уже публиковали 23 апреля 2021 года, а видео, приведенное «в доказательство», появилось в Сети еще 14 апреля того же года.

Кроме того, нет никаких доказательств, что мышей и крыс специально завозят на поля, чтобы устроить голод. Эта риторика обострилась не так давно, когда под предлогом обеспечения вывоза зерна с Украины страны Запада захотели получить доступ к Черному морю, запрещенный на время спецоперации военным кораблям нечерноморских стран. Много говорилось об угрозе мирового голода из-за «недоступности украинского зерна», тогда как доля его экспорта в мире — лишь 2%.

Правда

По прогнозам, в 2022 году ожидается рекордный за всю историю урожай пшеницы — около 87 миллионов тонн. Также на миллион гектаров увеличились посевные площади. По прогнозам Минсельхоза, которые привела «Российская газета», в этом году с полей Российской Федерации могут собрать 130 миллионов тонн зерна, при этом не менее 50 миллионов можно будет отправить на экспорт. Голод стране явно не грозит, урожая будет достаточно.

Что касается грызунов, то численность их сама варьируется из-за внешних условий. Зимой 2022 года Минсельхоз предупреждал об увеличении количества грызунов из-за обильных снегопадов в 28 регионах — об этом писал «Интерфакс».

Роспотребнадзор контролирует борьбу с грызунами и призывает не прекращать и даже временно не снижать объемов борьбы с ними. Таким образом, сообщение в соцсети представляет собой фейк, призванный увеличить шум вокруг «голода», который якобы грозит миру.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.