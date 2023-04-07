Общество 07 апреля 2023, 14:24 Фейк: на работников служб ЖКХ могут заводить уголовные дела за отключение коммунальных услуг Сообщения из ВК об уголовной ответственности сотрудников ЖКХ за отключения назвали фейком РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что работники сферы ЖКХ могут нести уголовную ответственность за отключение коммунальных услуг гражданам. «360» выяснил подробности.

Фейк

В соответствии с федеральным законом № 586-ФЗ от 29.12.2022 на сотрудников ЖКХ-служб могут заводить уголовные дела за отключение коммунальных услуг, сообщается в одной из групп во «ВКонтакте».

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«С 1 января 2023 года наступает уголовная ответственность для лиц, как отдающих распоряжения, так и непосредственно осуществляющих отключение человека от жизнеобеспечивающих ресурсов (электроэнергия, вода, тепло, газ) осуществляющих диверсию — умышленное повреждение систем свето-водо-тепло-газообеспечения населения, находящихся в государственной собственности (собственности муниципалитета) и не переданных частным компаниям по актам приема-передачи», — утверждают авторы поста.

РИА «Новости»

Правда

Федеральный закон № 586-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» направлен на изменение уголовных статей № 63 и 281 путем дополнений. Так, статью 63 дополнили пунктом «с» в части первой. Речь идет о том, что отягчающим обстоятельством признается совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.

Статья 281 дополнена статьями 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

В самой статье 281 описываются преступления в виде диверсий и дается четкое описание того, что признается диверсией. Исходя из текста статьи: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации».

Об ответственности коммунальщиков за отключение пользователей речи в статье УК № 281 нет. Сообщения об этом в соцсетях — попытка сообщества неплательщиков исказить информацию, привлечь к себе больше сторонников.

Риторика неплательщиков по коммунальным услугам такова, что якобы им, как «людям», а не гражданам, по праву рождения бесплатно доступны все природные ресурсы, поэтому они отказываются платить за ЖКУ. Но они забывают, что практически все ресурсы и правда бесплатны, а вот транспортировку их до жилища необходимо оплачивать ради своего же комфорта и приемлемого качества жизни.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.