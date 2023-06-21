Эксклюзив 21 июня 2023, 20:28 Фейк: на Кубани пересохла река Белая Информация о пересохшей реке Белая на Кубани оказалась недостоверной Скриншот

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В соцсетях появилась видео с якобы пересохшей рекой Белая в Краснодарском крае. Однако региональное Минприроды опровергло эту информацию, а опубликованные кадры — оптическая иллюзия.

Фейк

Паблик «Краснодар | Регион 23» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал ролик, на котором показана почти обмелевшая река Белая в Краснодарском крае. Там отметили, что вода уходит в ущелье.

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«Все, пересохла. Нет Белой», — рассказал очевидец.

Правда

Минприроды Краснодарского края опровергло эти слухи. Министерство в своем Telegram-канале опубликовало видео с другого ракурса. Судя по кадрам, вода никуда не делась. Напротив, река имеет бурное течение.

«Министерство природных ресурсов Краснодарского края, проникшись озабоченностью жителей Кубани, в течение часа вернуло реку в прежнее русло. Угроза водному объекту отсутствует», — заверили в ведомстве.

Как сообщил начальник районного управления ГО и ЧС, река Белая не изменила русло. Она сохранила свой объем воды, а на опубликованных кадрах всего лишь присутствует оптический эффект.

«Это оптический момент — очевидцы сняли только часть реки. На тот момент она практически пересохла. А места, где вода льется вниз, — это перепады», — привело его слова РИА «Новости».

Он также уточнил, что на территории реки работают датчики, которые фиксируют падение объема воды в реке. А подобных данных не поступало.

В пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю пояснили, что воды реки стекают в карстовую пещеру, которая образовалась из-за растворения горных пород.

«Такое явление для Кубани и Адыгеи не является новым. Вероятно, в результате сильных дождей потоки воды пробили потолок пещеры», — сообщил портал «Югополис».

Таким образом, информация о том, что на Кубани пересохла река Белая, недостоверна. Минприроды региона отреагировало на беспокойство местных жителей и удостоверилось в том, что водоему ничего не угрожает.

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