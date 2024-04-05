Общество 05 апреля 2024, 13:35 Фейк: мусульманам в Москве рекомендовали читать намаз в честь Ураза-байрама дома Муфтий Москвы Аляутдинов опроверг фейк о непубличном праздновании Ураза-байрама РИА «Новости»

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В интернете появилась информация о том, что власти Москвы якобы посоветовали мусульманам совершать намаз в честь праздника Ураза-байрам в домашних условиях. Данные опровергли, празднование пройдет в обычном формате.

Фейк

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал документ, которым департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы якобы рекомендовал верующим совершить праздничную молитву по случаю Ураза-байрама в домашних условиях.

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Правда

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал фейковой информацию о том, что столичные власти рекомендовали мусульманам в день празднования Ураза-Байрама совершить праздничную молитву дома.

«Та информация, которая была вчера — это фейковая информация, которая направлена на разжигание некоей розни в нашем обществе, все в штатном режиме», — сказал Аляутдинов РБК.

Участники совещания правительства Москвы 4 апреля, посвященного проведению праздника Ураза-байрам, призвали верующих соблюдать строгий порядок, прислушиваться к требованиям полиции, волонтеров, не брать с собой больших сумок и рюкзаков.

Представитель столичного департамента национальной политики сообщил РИА «Новости», что намаз в честь Ураза-байрама пройдет на шести площадках в Москве и 46 в Подмосковье. Организуют также онлайн-трансляцию.

Таким образом, информация о том, что власти Москвы рекомендовали мусульманам читать праздничный намаз в домашних условиях, недостоверна. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опроверг ее, а департамент национальной политики сообщил об организации мероприятия на площадках в Москве и Подмосковье.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.