Фейк: Москва объявила об учениях по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке

Москва объявила, что город будет проводить учения по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке. Новости с такими заголовками начали распространяться в соцсетях и Telegram-каналах, но официального подтверждения этой информации нет. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, почему этой информации верить нельзя.

Фейк

В соцсетях появились сообщения о якобы готовящихся в Москве учениях по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке. В Telegram подобный пост появился 24 июля, но он почти слово в слово повторяет публикацию во «ВКонтакте» от 19 июля 2022 года.

«Москва объявляет своим гражданам, что город будет проводить учения по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке, включая наружные сирены, предупреждения о перебоях в работе телевидения и радио, а также инструктируя граждан идти в убежища от ядерных атак», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «учений будет несколько и даты их неизвестны».

Правда

20 июля в Москве проводилась плановая проверка готовности систем оповещения населения. Об этом еще 18 июля предупредили на портале мэра столицы.

Проверка включала в себя срабатывание сирен оповещения поочередно в разных районах столицы, при этом продолжительность звучания спецсигнала не превышала одной минуты. По громкоговорителям передали сообщение «Внимание всем!». Также в эфире некоторых радиостанций и телеканалов появилось сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Такие проверки систем оповещения проводятся регулярно по плану. В предыдущий раз такие же учения были в конце октября 2021 года.

Таким образом, сообщения о «нескольких учениях по эвакуации из-за ядерной атаки» являются фейками, которые должны дестабилизировать обстановку в обществе. Эти тексты были оперативно составлены и распространены параллельно с подготовкой настоящей проверки систем оповещения, чтобы вызвать больший эмоциональный эффект.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.