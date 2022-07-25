Фейк: Москва объявила об учениях по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке
Москва не будет проводить учения по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке
Москва объявила, что город будет проводить учения по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке. Новости с такими заголовками начали распространяться в соцсетях и Telegram-каналах, но официального подтверждения этой информации нет. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, почему этой информации верить нельзя.
Фейк
В соцсетях появились сообщения о якобы готовящихся в Москве учениях по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке. В Telegram подобный пост появился 24 июля, но он почти слово в слово повторяет публикацию во «ВКонтакте» от 19 июля 2022 года.
«Москва объявляет своим гражданам, что город будет проводить учения по эвакуации гражданского населения при ядерной атаке, включая наружные сирены, предупреждения о перебоях в работе телевидения и радио, а также инструктируя граждан идти в убежища от ядерных атак», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что «учений будет несколько и даты их неизвестны».
Правда
20 июля в Москве проводилась плановая проверка готовности систем оповещения населения. Об этом еще 18 июля предупредили на портале мэра столицы.
Проверка включала в себя срабатывание сирен оповещения поочередно в разных районах столицы, при этом продолжительность звучания спецсигнала не превышала одной минуты. По громкоговорителям передали сообщение «Внимание всем!». Также в эфире некоторых радиостанций и телеканалов появилось сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».
Такие проверки систем оповещения проводятся регулярно по плану. В предыдущий раз такие же учения были в конце октября 2021 года.
Таким образом, сообщения о «нескольких учениях по эвакуации из-за ядерной атаки» являются фейками, которые должны дестабилизировать обстановку в обществе. Эти тексты были оперативно составлены и распространены параллельно с подготовкой настоящей проверки систем оповещения, чтобы вызвать больший эмоциональный эффект.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.