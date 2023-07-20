Общество 20 июля 2023, 17:27 Фейк: модульный городок для жителей Крыма построят в Москве Информация о строительстве городка для жителей Крыма в Москве оказалась фейковой РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве модульного городка, в котором якобы разместят жителей Крыма. Ничего общего с реальностью эти данные не имеют.

Фейк

Впервые такие слухи опубликовали на сайте «Новости Крым». Авторы публикации сослались на некое официальное заявление мэра российской столицы. Собянин якобы сказал, что данный проект создан для защиты интересов и прав жителей полуострова, которые могут оказаться в трудной ситуации в случае смены политического статуса Крыма.

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Правда

Данная информация явно является вбросом, призванным дестабилизировать ситуацию в обществе.

Во-вторых, фото, иллюстрирующее модульное здание, взято из открытых источников. Его используют в рекламных целях компании по всей России и СНГ.

В-третьих, сайт, на котором опубликована новость, вызывает ряд вопросов. Его зарегистрировали лишь в марте 2023 года, издание могут использовать для вбросов в информационном поле. Либо же его взломали злоумышленники и начали использовать в своих целях.

Наконец, эвакуация Крыма и сопутствующие этому событию новости — это одна из наиболее постоянных тем украинского ЦИПСО.

Таким образом, информация о том, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве модульного городка, в котором будут жить жители Крыма, недостоверна. Таких объявлений мэр Москвы не делал, а новость имеет все признаки фейка.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.