Общество 15 июня 2023, 12:40 Фейк: мэрия Кирова выкупает у горожан недвижимость Информация о том, что мэрия Кирова выкупает у горожан недвижимость, оказалась фейком Telegram

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Объявления о том, что администрация Кирова якобы выкупает у людей недвижимость различного типа — от студии до трехкомнатных квартир. Состояние жилья абсолютно не важно, мэрия готова заплатить наличными, а все юридическое сопровождение сделки для продающего будет бесплатным. В ситуации разобрался «360».

Фейк

Жителям предлагали продать свою недвижимость. Сообщения о выкупе были размещены повсюду: на столбах, досках объявлений, в подъездах. Звонить нужно было некой Елене Романовне — специалисту по госзукупкам.

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«Администрация города Кирова ведет закуп недвижимости. Дорого», — было указано в объявлении.

Правда

Городская администрация к «закупу» квартир никакого отношения не имела. Об этом пресс-служба мэрии написала в Сети.

«Данная информация не соответствует действительности. Администрация приобретает недвижимость только через электронный аукцион на официальных ресурсах», — сообщили в опровержении.

Администрация Кирова не покупает недвижимость через объявления. Информация, расклеенная по всему городу, о возможных сделках оказалась ложной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.