Эксклюзив 21 июня 2023, 13:42 Фейк: медведица с медвежонком вышли из леса на трассу в Калужской области Информация о медведице с медвежонком на трассе в Калужской области оказалась фейком Unsplash

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В мессенджерах и социальных сетях начала распространяться информация о якобы появлении медведицы с медвежонком на трассе в Калужской области.

Фейк

В группе «Калуга 24» в социальной сети «Одноклассники» появилось видео, на котором взрослая медведица с медвежонком стоят около оградительного отбойника на трассе. Авторы публикации уверяли, что события происходят рядом с городом Козельск в Калужской области, и предупредили грибников об опасности.

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Правда

В действительности видео сняли в другом регионе. В министерстве природы и экологии Калужской области заявили, что на самом деле медведи вышли на трассу в Магадане.

«Не нужно распространять фейковую информацию. Это видео сняли в Магадане. У них есть поселок Стекольный. В Козельском районе — Березичский Стеклозавод», — отметили в ведомстве.

Видео и фото этой пары медведей с завидной регулярностью появляется в пабликах Магаданской области.

Таким образом, информация, что в Калужской области медведица с медвежонком вышли из леса на трассу, является недостоверной. Данное видео сняли в Магаданской области на трассе у поселка Стекольный.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.