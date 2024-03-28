Общество 28 марта 2024, 16:47 Фейк: Медведев объявил о введении в России военного положения Авторы фейкового сообщения Медведева о военном положении допустили опечатки РИА «Новости»

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Поддельный скриншот со страницы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в социальной сети X (бывший Twitter) разошелся по социальным сетям. В тексте поста говорится, что в России ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и полную национализацию. Но на реальной странице политика последний пост датирован другой датой. Кроме того, Медведев никогда не допускал опечатки в своих твитах.

Фейк

Якобы сделанный со страницы в социальной сети X пост заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева начали распространять в социальных сетях.

На опубликованной картинке говорится, что после совещания в Кремле приняли решение о введении военного положения, приостановке действия Конституции, всеобщей мобилизации и национализации частных производств.

Правда

В последний раз пост в русскоязычном аккаунте в социальной сети X Дмитрий Медведев опубликовал 17 марта после перерыва почти в восемь месяцев. Это не регулярный аккаунт политика в этой социальной сети.

Кроме того, авторы подделки не смогли повторить шрифт, который используется в интерфейсе платформы, и допустили «детские» опечатки, сообщив о «введении в оборот облигация государственного займа».

Информация о том, что существует пост Дмитрия Медведева, в котором он сообщил о введении в России военного положения, недостоверна. Этого поста нет в социальной сети X. Также авторов фейка выдало неумение подбирать шрифты, пользоваться Photoshop и безграмотность.

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