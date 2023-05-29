Общество 29 мая 2023, 18:46 Фейк: медведь напал на людей в Алтайском крае Новость о нападении медведя на людей в Алтайском крае оказалась фейком Print Screen Telegram-канал «Саваничи»

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Видео, где бурый медведь напал на группу людей набирает популярность и расходится по разным Telegram-каналам и другим площадкам. Утверждается, что хищник набросился на жителей в что в горноалтайском селе Кош-Агач, однако это не так.

Фейк

Ролик, который набирает бешенную популярность, снял на фоне гор. На записи видно, что косолапый забрел во двор жилого дома рядом с трассой. Отогнать животное пытаются несколько мужчин: они вооружились палкой и веревкой и забрались на крышу.

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Однако хищнику такая высота нипочем и он быстро вскарабкивается наверх, бросаясь на своих недоброжелателей, как ему кажется. Мужчины убегают в панике, не разбирая дороги. Медведь несется за ними, однако в один момент поскальзывается, так как крыша находится под наклоном и скользит вниз. Вероятно, он падает во двор. Где находятся в это время люди - неизвестно, потому что запись обрывается. Однако указано, что все произошло в на Алтае.

Правда

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов опроверг факт нападения медведя на людей в Кош-Агаче. Он уверен, ролик снят даже не в России. После стали появляется данные, что видео сняли в Киргизии или даже Китае.

На одном YouTube-канале показали начало — медведь мирно лежит во дворе, откуда его пытаются вывести.

«Многие посчитали, что это было снято в Киргизии, но как выяснилось, инцидент произошел в Синьцзяне. Медведь попал в дом китайского пастуха», — указано в ролике.

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