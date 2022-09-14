Фейк: маленькая девочка стала жертвой изнасилования группой подростков | 360°

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Фейк: маленькая девочка стала жертвой изнасилования группой подростков

Паблик в соцсети вбросил фейк об изнасиловании ребенка

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В социальных сетях появилось сообщение об изнасиловании шестилетней девочки группой подростков. При этом авторы для иллюстрации своего поста выбрали фотографии 2018 года. Есть и другие доказательства того, что эта информация не соответствует действительности.

Фейк

Сообщество «Горячие новости» опубликовало сообщение, что группа подростков 13−14 лет изнасиловала шестилетнюю девочку. Якобы юноши пригрозили своей жертве, что все ее жалобы останутся без внимания, так как они еще не достигли возраста уголовной ответственности.

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Правда

Это сообщение без малейшего рерайта уже не первый раз появляется в социальных сетях и агрегаторах новостей. Даты разные — начиная от февраля этого года, заканчивая августом. Кроме того, нет никаких данных, в каком городе или регионе это произошло, что ставит под сомнение саму реальность происшествия.

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Для компиляции фейка использовали два реальных случая, в которых пострадали дети. В 2018 году шестилетняя девочка из Астраханской области заявила, что ее изнасиловали трое подростков. Следователи выяснили, что ребенок стал жертвой взрослого мужчины, который сильно ее запугал, поэтому она придумала личности своих «обидчиков».

Иллюстрацию для сообщения об изнасиловании девочки взяли из новости о надругательстве над 13-летним учеником уральского техникума «Рифей» в 2018 году.

Паблик «Горячие новости» уже выкладывал подобный пост в июне 2022 года. Тогда он набрал 848 тысяч просмотров, почти пять тысяч комментариев и более 2000 репостов.

Не исключено, что администрация очередным вбросом решила снова увеличить количество просмотров и набрать новых подписчиков. Среди интернет-маркетологов это считается низкопробным вовлекающим постингом, паразитирующим на страхах целевой группы.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейковые новости

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