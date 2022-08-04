Фейк: Лермонтовский горно-обогатительный комбинат отправил сотрудников в простой

Издание «Недра ДВ» сообщило о том, что Лермонтовский горно-обогатительный комбинат (Лермонтовский ГОК) отправил сотрудников в простой. При этом портал ссылался на директора предприятия Андрея Щитова. «360» выяснил, что публикация является вбросом.

Фейк

Издание «Недра ДВ» утверждало, что Лермонтовский ГОК якобы с апреля находится в простое. Причина — остановка производственного цикла в связи с полной отработкой балансовых запасов на Лермонтовском месторождении вольфрама. Авторы материала заявили, что об этом сообщил директор ГОК Андрей Щитов.

В статье также указывалось, что разведка месторождения стала невозможна из-за отсутствия инвестиций.

Правда

В действительности Лермонтовский горно-обогатительный комбинат работает в обычном режиме, в простой никого не отправляли. Директор комбината Андрей Щитов в комментарии изданию VL.ru заявил, что не понимает, почему в СМИ появились недостоверные данные.

«Есть сложности, но мы работаем и никакого простоя у нас нет, можете сами приехать и посмотреть. Я не знаю, откуда в СМИ взялась эта информация», — сказал он.

По данным издания, на Лермонтовском ГОК на сегодняшний день работают 186 человек. В Федерации профсоюзов Приморского края VL.ru заявили, что частичный простой на комбинате все-таки есть. Об этом, как пояснили в организации, рассказали сотрудники ГОК. По мнению представителей профсоюзов, не доверять им нет оснований.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.