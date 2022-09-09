Фейк: крымчанка уничтожила российский паспорт на границе | 360°

Общество 09 сентября 2022, 11:33 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: крымчанка уничтожила российский паспорт на границе Видео с рвущей российский паспорт крымчанкой оказалось фейком РИА «Новости»

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В украинских СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина, якобы крымчанка, разрезает ножницами паспорт гражданина России и рассказывает, что этот документ ей выдали принудительно. «360» выяснил, что речь идет об очередном фейке.

Фейк

На ролике женщина, лицо которой скрыто от зрителя, разрезает документ формата А5 с бордовой обложкой в развернутом виде. В подписи к видео указано, что это молодая жительница Крыма, которую принудили получить российское гражданство. В момент возвращения Крыма в состав России ей якобы было 10 лет, а сейчас — 18. Якобы теперь она идентифицирует себя как украинку и окольными путями выехала на Украину. Девушка на камеру «отказывается от российского гражданства».

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Правда

Судя по кадрам, девушка разрезает заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, причем нового образца — с биометрическими данными. То есть паспорт гражданина РФ у девушки, очевидно, остался, и она является россиянкой.

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Что касается принудительной выдачи документа, то заграничные паспорта Российской Федерации выдаются только по воле самого гражданина или его родителей (опекунов). Для получения загранпаспорта нужно совершить несколько процедур, в том числе уплатить пошлину, за паспорт нового образца — пять тысяч рублей. То есть девушка точно получила документ по своей воле либо по воле своих родных, но никак не принудительно.

Любой россиянин может, кроме паспорта гражданина РФ, законно иметь одновременно два действующих загранпаспорта. Не исключено, что девушка на видео режет не последний свой заграничный документ.

Женщина заявила, что отказывается от российского паспорта. Но чтобы выйти из гражданства, ей потребуется собрать большой список документов, в том числе из ФНС, а также документ, подтверждающий перспективу получения гражданства другой страны. По упрощенной схеме — разрешение на проживание в иностранном государстве и справку о снятии с регистрации в России. В обоих случаях понятно, что девушка не вышла из гражданства России, так как, вероятнее всего, сохранила паспорт гражданина РФ.

В целом очень похоже, что видео постановочное. Мы видим, что некая женщина, хорошо говорящая на украинском, разрезает чей-то паспорт. «Работник пункта перехода границы» чересчур демонстративно высыпает обрезки в урну. А еще девушка все время говорит на украинском, хотя за восемь лет в Крыму она наверняка хорошо выучила русский по российским образовательным стандартам.

Таким образом, делаем вывод, что информация на видео и в распространивших его Telegram-каналах и СМИ недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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