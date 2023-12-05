Общество 05 декабря 2023, 18:09 Фейк: командир батальона ВСУ прибыл на территорию России Данные о прибытии командира батальона ВСУ в России опровергли РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах завирусилась информация, что командир одного из батальонов ВСУ Сергей Разумовский прибыл на территорию России. Якобы появились его фотографии в военной форме на фоне флага Украины.

Фейк

В социальной сети «Одноклассники» начали распространять информацию, что командир одного из украинских добровольческих батальонов Сергей Разумовский находится на территории России. Авторы публикаций утверждали, что его сфотографировали в военной форме на фоне украинского флага.

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Кроме того, люди отмечали, что этот человек отличался особыми зверствами к жителям Донбасса и может быть вооружен.

Правда

В действительности этот фейк уже минимум в третий раз появляется в сетях, несмотря на то, что Сергей Разумовский скончался от тяжелой болезни еще в 2018 году.

До последнего момента Разумовский вел социальные сети и свой YouTube-канал, где фиксировал последние месяцы жизни. Финальное видео опубликовали его родственники, которые сообщили о кончине Разумовского.

Таким образом, информация о том, что бывший украинский военный Сергей Разумовский разыскивается на территории России, недостоверна. Разумовский скончался после тяжелой болезни в 2018 году.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.