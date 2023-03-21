Общество 21 марта 2023, 15:26 Фейк: жители некоторых регионов получили извещения о необходимости поверить индивидуальные приборы учета РИА «Новости»

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В Сети появилась недостоверная информация о том, что жители некоторых российских городов массово получают извещения о необходимости поверки индивидуальных приборов учета. «360» выяснил подробности.

Фейк

На портале «Пикабу» опубликовали пост, в котором пользователь Velzevulf показал документ под названием «Извещение № 6415-14». По формату он составлен как квитанция на оплату.

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Однако не указаны ни ФИО плательщика, ни его адрес, ни какие-либо другие реквизиты, по которым можно было бы понять, кто и куда должен перечислить деньги за холодное, горячее водоснабжение и водоотведение.

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Правда

Документ, опубликованный в Сети, не платежная квитанция на оплату ЖКХ-услуг, он даже называется не «квитанция», а «извещение». Организация, которая рассылает подобные бумаги, пытается донести информацию о том, что получатель «документа» должен пройти обязательную метрологическую поверку счетчиков.

Также в извещении говорится, что если не провести поверку, то приборы учета будут считаться непригодными и потребление будет считаться по нормативу. А если не выполнить «пункт 60 постановления правительства № 354», то расчет будут производить по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

В документе указано название организации «ЖКХ-Сервис», под чертой добавлено — Самара. При проверке выяснилось, что в Самаре есть управляющая компания «ЖКХ-СЕРВИС», расположенная на улице Краснодонской, 61.

РИА «Новости»

Но если позвонить по указанному в извещении номеру телефона, то выясняется, что компания тоже называется «ЖКХ-Сервис», обслуживает всю Самару, но располагается по улице Бумажников, 12 (такой улицы в городе найти не удалось). Оператор по телефону пояснила, что поверять приборы нужно каждые шесть лет и нужно договориться о поверке, если подошел срок. Цена поверки одного прибора — 1300 рублей, двух — 2500, четырех — 4600.

Стоимость услуг явно завышена. В Москве поверка одного прибора стоит около 600 рублей, четыре прибора — 2400 рублей.

Проверка номера в интернете показала множество жалоб на то, что телефон принадлежит компании, которая занимается мошенничеством, предлагая и вынуждая делать поверки приборов или их замену по завышенной цене.

Подобные сообщения о компаниях-мошенниках нашлись и в других городах, к примеру в Тюмени и Иванове.

Таким образом, рассылка извещений — рекламный трюк некой компании или группы компаний — кол-центров, которые специализируются на организации потока клиентов для специалистов по поверке и замене приборов учета воды в разных городах страны. Их способы рекламы нечестны, а в ряде случаев противозаконны.

Получатели подобных извещений должны помнить, что это не призыв к оплате: в документе нет реквизитов и других данных для оплаты. Также необходимо знать, что поверка приборов проводится один раз в шесть лет, а проводить ее с ноября 2022 года могут только аккредитованные организации. Их список можно найти на профильном сайте. Дата, когда нужно проводить поверку, указана в паспорте прибора учета или в квитанции от управляющей компании.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.