19 апреля 2023, 19:01
Фейк: итальянская Candy приостановила производство стиральных машин в Кирове
Завод в Кирове опроверг сообщения СМИ о приостановке производства стиральных машин Candy
В СМИ опубликовали недостоверную информацию о том, что итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской Haier, приостановил работу завода в Кирове. «360» узнал, что происходит на самом деле.
Фейк
В «Коммерсанте» вышла статья о том, что кировский завод «Веста», принадлежащий китайской компании Haier, временно прекратил сборку стиральных машин Candy. На приостановку производства, по данным издания, повлияли затоваривание складов компании и убытки из-за колебания курса рубля.
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Между тем, как отметил сам «Коммерсант», Минпромторг Кировской области заявил, что АО «Веста» работает в штатном режиме.
Правда
«360» связался с заводом по одному из номеров, указанных на сайте. Там опровергли сообщения СМИ о том, что предприятие приостановило производство стиральных машин.
Более того, недавно завод закупил новое оборудование, сейчас идет монтаж еще одной сборочной линии для увеличения выпуска продукции. О расширении производства косвенно может свидетельствовать и количество открытых вакансий.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
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