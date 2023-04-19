Эксклюзив 19 апреля 2023, 19:01 Фейк: итальянская Candy приостановила производство стиральных машин в Кирове Завод в Кирове опроверг сообщения СМИ о приостановке производства стиральных машин Candy

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В СМИ опубликовали недостоверную информацию о том, что итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской Haier, приостановил работу завода в Кирове. «360» узнал, что происходит на самом деле.

Фейк

В «Коммерсанте» вышла статья о том, что кировский завод «Веста», принадлежащий китайской компании Haier, временно прекратил сборку стиральных машин Candy. На приостановку производства, по данным издания, повлияли затоваривание складов компании и убытки из-за колебания курса рубля.

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Между тем, как отметил сам «Коммерсант», Минпромторг Кировской области заявил, что АО «Веста» работает в штатном режиме.

Правда

«360» связался с заводом по одному из номеров, указанных на сайте. Там опровергли сообщения СМИ о том, что предприятие приостановило производство стиральных машин.

Более того, недавно завод закупил новое оборудование, сейчас идет монтаж еще одной сборочной линии для увеличения выпуска продукции. О расширении производства косвенно может свидетельствовать и количество открытых вакансий.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.