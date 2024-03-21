Общество 21 марта 2024, 12:58 Фейк: имущество умерших россиян перейдет в собственность государства Дума не принимала закон об автоматическом переходе имущества умерших государству Freepik

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В Сети появилась информация, будто Госдума приняла закон, исключающий из Гражданского кодекса институт наследования. Имущество граждан, умерших после 1 февраля 2024 года, якобы перейдет в собственность государства. Так ли это — разобрался «360».

Фейк

Имущество умерших россиян будет автоматически переходить в собственность государства. А для наследников, если недвижимость является единственным жильем, предусмотрено несколько «льгот»: приоритетный выкуп по льготной цене или «бесплатная аренда по льготному тарифу».

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Россиян такая новость возмутила. Они писали, что этот закон — против народа. Хотя некоторые заметили, что подобные заявления им кажутся бредовыми.

Правда

На самом деле, вся эта информация — фейк. Подобная новость, почти слово в слово, была опубликована в сатирическом издании ИА «Панорама» 18 января 2022 года. Тогда говорилось, как и в актуальных постах этого года, что с наследуемыми вещами, деньгами, недвижимостью будут поступать так же — то есть изымать в пользу государства, но с 1 марта 2022 года.

Все новости на портале «Панорама» сопровождаются дисклеймером, в котором прямо говорится, что тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.

Для фейковой новости в соцсети ОК авторы даже не стали себя утруждать, а просто взяли фото со страницы про отмену института наследования на сайте «Панорамы».

Подобные новости также опровергла «Комсомольская правда». Газета взяла комментарий у депутата ГД России Вяткина, который подтвердил, что Госдума не принимала, и даже не рассматривает законопроектов об отмене института наследования в России.

Информация об автоматическом переходе наследства государству — не соответствует действительности. На самом деле никто институт наследования в России не меняет. Основой для фейковых новостей стала сатирическая статья в шутливом издании ИА «Панорама».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.