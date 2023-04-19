Общество 19 апреля 2023, 13:38 Фейк: «Единая Россия» прислала участникам спецоперации иконы с Путиным В «Единой России» опровергли сообщения об «иконах с Путиным», отправленных участникам СВО РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, прислали на Пасху иконы с Владимиром Путиным. «360» выяснил правду.

Фейк

Мобилизованные бойцы из Перми, находящиеся на Запорожском направлении, получили на Пасху от «Единой России» в качестве гуманитарной помощи иконы с изображением Владимира Путина, утверждают авторы некоторых Telegram-каналов.

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«В этот раз что-то пошло не так. Мы думали, прислали нам, не забывают, праздник все-таки скоро, а оказалось, что все-таки не в празднике дело», — заявил один из «военнослужащих».

Правда

В пермском отделении «Единой России» опровергли сообщения об отправке бойцам «икон с Путиным». Там отметили, что эта информация появилась в пабликах, связанных с экс-участниками «Штаба Навального»*.

«Региональное отделение „Единой России“ не отправляло такие посылки мобилизованным. После сбора гумпомощи в партийных офисах она направляется в „Гуманитарный центр Прикамья“. Где каждая коробка вскрывается, сортируется и направляется в зону СВО», — сказал секретарь пермского отделения «ЕР» Вячеслав Григорьев.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Признан в России экстремистской организацией.