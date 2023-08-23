Общество 23 августа 2023, 10:51 Фейк: хлеб в России осенью подорожает на 10% Информация о подорожании хлеба в России оказалась фейком Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

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В Сети распространилась информация о том, что осенью в России якобы подорожает хлеб. «360» проверил эти данные.

Фейк

О том, что цены на хлеб осенью якобы вырастут на 10%, сообщил Telegram-канал Baza, сославшись на источники среди производителей из разных регионов. Причинами назвали выход страны из зерновой сделки, обвал рубля и санкции. Источники якобы сообщили, что зерно на мировом рынке подорожало на 20%, а вместе с тем выросла цена на него в России, кроме того, курс валют влияет на обслуживание иностранного оборудования.

Данные получили распространение в соцсетях.

Правда

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза, информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Ведомство ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции.

По данным министерства, самообеспеченность России зерном значительно превышает внутренние потребности (185,4% по итогам 2022 года). И на фоне рекордного прошлогоднего урожая цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже уровней за аналогичный прошлогодний период. Стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегменте, а цены на муку у производителей сейчас примерно на 15% ниже, чем годом ранее.

В Минсельхозе также заявили, что текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий. Дело в том, что основная доля производственных затрат в этом сегменте приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику, компоненты оборудования.

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